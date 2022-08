Strach z energetické krize Menzelová nemá. Díky partnerovi je na výpadek připravená

"Už v roce 2016 napsal knížku Na rozhraní. Kdyby si ji naši politici přečetli, mohli vědět, co mají dělat, a nebýt zaskočení Ruskem a nedostatkem plynu," řekla pro Super.cz o svém životním partnerovi Miroslavu Bártovi Olga Menzelová. Společně se také podíleli na další výstavě pod širým nebem, kterou Menzelová produkuje, tentokrát na velmi aktuální téma energií.

Menzelová prozradila, že tyto otázky doma velmi řeší a podnikli také některá opatření, aby byli schopní přežít v okamžiku, kdyby nastal tzv. blackout, tedy kompletní výpadek dodávek. "Je jen otázka času, kdy se to stane, my jsme připravení a víme, co mít doma," dodala Menzelová a doporučuje všem, aby byli stejně připraveni jako oni.

Hlavní oblastí Bártova zájmu ale přece jen zůstává Egypt. Svoji vášeň předává nejen své partnerce, ale také dětem, které s ní vychovává. Menzelová má dvě dcery - starší Annu s režisérem Jaroslavem Brabcem a mladší Evu se svým zesnulým manželem, režisérem Jiřím Menzelem. Třetího potomka, syna Alberta, má právě s Bártou. Celá rodina tak velmi často Bártu doprovází na archeologická naleziště.

"Díky Mirkovi jsem se dozvěděla o starém Egyptě spoustu věcí, které laická veřejnost neví. Je to šíleně zajímavá profese, milují to i naše děti. Často na archeologické lokality do Egypta jezdíme společně. Mirek si přeje, abychom byli s ním," řekla producentka s tím, že do Afriky cestují tak často, jak jim to školní docházka dcer dovolí.