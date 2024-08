První nejhezčí žena ve vesmíru slaví 90. Finská Miss Universe o showbyznys nestála

Armi Kuusela (* 20. srpna 1934 v Muhosu) je finská modelka a herečka, která se stala historicky první držitelkou titulu Miss Universe a dnes slaví 90 let. Tento prestižní titul získala v roce 1952 poté, co vyhrála finskou soutěž krásy Suomen Neito. V následujícím roce byla obsazena do hlavní role filmu Maailman kaunein tyttö, ke kterému napsal scénář známý spisovatel Mika Waltari.

Podívejte se, jak Armi Kuusela vypadá dnes:

V roce 1953 se provdala za filipínského obchodníka Virgilia Hilaria, s nímž měla pět dětí. Po jeho smrti v roce 1975 se v roce 1978 podruhé vdala, tentokrát za amerického diplomata Alberta Williamse. Spolu žijí v kalifornském La Jolla, kde se Armi věnuje charitativní činnosti, zejména podpoře Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute.

Armi Kuusela byla v roce 2012 oceněna Řádem bílé růže a v anketě Velcí Finové se umístila na 66. místě. Její příběh je fascinující nejen kvůli jejímu úspěchu v soutěži krásy, ale také díky jejímu odhodlání opustit světla reflektorů a věnovat se rodině a charitě.