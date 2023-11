Agáta Hanychová rozjela nový pořad se svým bratrem. V prvním dílu pozuráželi kdekoho

Agáta a Vincent: Taky názor. Přesně tak se jmenuje nový internetový pořad, který spolu mají děti Veroniky Žilkové. Influencerka Agáta Hanychová a její mladší bratr, herec Vincent Navrátil v něm glosují české společenské dění. A přestože oba dva svorně tvrdí, že jde z velké části o humor a nadsázku, už po prvním vysílání se našli tací, kteří jsou vytočení do běla.

Jde hlavně o údajnou bývalou milenku MMA bojovníka Karlose Vémoly Lulu. O té se Agáta vyjádřila velmi nevybíravě, když popisovala, jaké dobře placené nabídky odmítá. Mezi ty, na které nepřistoupila, byla například účast ve fyzickém souboji s jinou celebritou. "V Clash of Stars chtěli, abych za milion zmlátila Lulu. To je ta ště*ka od Karlose Vémoly. To bych tady asi neměla říkat," smála se Hanychová.

A reakce na sebe nenechala dlouho čekat. "Agáto, ještě jednou mi řekni ště*ka a rozdáme si to v kleci na férovou, pokud z toho nejsi pos*ná, ne jen kecy novinářům. Už jsem to psala Mirkovi," napsala na Instagram Zdeňka Lulu Černá.

Ta však nebyla zdaleka jediná, do které se Hanychová s Navrátilem pustili. Velmi nevybíravá slova na svou adresu si vyslechl i hudebník Ondřej Brzobohatý, o kterém se Navrátil vyjádřil jako o transvestitovi a také prohlásil, že jeho rozvod s Taťánou Kuchařovou musel být jednoduchý, protože stejnopohlavní manželství u nás zatím stále není legální.