"Děti jsou radši, když nejsem doma. Samota je nejkrásnější," tvrdí David Prachař

David Prachař momentálně tančí ve StarDance, do toho hraje v divadle i dále natáčí. Nestěžuje si, hektický program má prý celý život. Přesto si ale najde i čas na relax - své volné dny ovšem nejradši tráví na chalupě, u řezbařiny nebo na kole.

"Samota je to nejkrásnější," tvrdí Prachař, který se do umělecké rodiny narodil. Jeho otcem byl známý herec Ilja Prachař. Pokud by se ovšem nerozhodl pro tu samou kariérní dráhu, přitažlivou alternativou by pro něj byla umělecká řemesla.

Ačkoli v divadle často nasazuje veselou a spontánní masku, netají se herec tím, že je spíš vlk-samotář. Co dalšího na sebe ještě David Prachař prozradil, se dozvíte v naší galerii.