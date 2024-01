Herečka Denisa Pfauserová se svěřila s traumatem z porodu, zavalila ji za to kritika

Když minulý týden zveřejnila herečka Denisa Pfauserová, jejíž tvář je spojená především s pohádkou Řachanda, příspěvek, ve kterém nelichotivě vykreslila svou zkušenost u porodu a vinila z toho především porodní lékařku, na kterou podala i oficiální stížnost, rozdělilo to její sledující na dva tábory. Zatímco jedni její krok schvalovali, ti další neváhali a Pfauserovou ostře kritizovali.

Pfauserová se totiž na svých sociálních sítích svěřila s tím, že nebyla spokojená s tím, jak to probíhalo bezprostředně po narození její dcery. Konkrétně ji mrzelo to, že jí byl odepřen tzv. bonding, tj. proces utváření vztahu mezi maminkou a dítětem prostřednictvím kontaktu kůže na kůži ideálně hned po porodu. Personál odnesl její dceru k vyšetření, které podle herečky ale šlo provést i na jejím těle. Zkušenost tedy vnímá jako neúplnou a traumatickou, a proto se rozhodla na lékařku podat i oficiální stížnost. Na tu nemocnice reagovala "nádhernou omluvou", jak ji Pfauserová popsala. "Díky za ni. Mně tato stížnost už v ničem nepomůže, ale napsala jsem ji proto, že by mohla někomu dalšímu," dodala.

Ne každý z komentujících u tohoto příspěvku s tímto postupem souhlasil. Ozvala se i ostrá kritika, kterou Pfauserová vnímá jako "hon na čarodějnice" a rozhodla se proti ní vymezit.

"Možná jsem hysterická herečka, kterou navíc ani nikdo nezná, tak asi nemá právo si na cokoli stěžovat. Ale jsem ráda, že jsem se ‘vzbudila’ až po sedmi měsících a neřešila to dřív. Protože až teď jsem připravená na ten hon na čarodějnice, který se spustil," uvedla razantně.

"Vím, že nás v téhle zemi učí, abychom se zařadili, nevyčnívali a drželi hubu a krok, a jakmile se někdo pokusí se ozvat, že se mu něco nelíbí, ostatní ho za to neváhají patřičně zlynčovat. Když se ale podívám, co za lidi to je, jak vulgární a plné hrubek jejich komentáře jsou a že dost možná jednoduše potřebují seřvat někoho dalšího, protože ten den seřval někdo je nebo sami zažili něco zlého, ale nenašli v sobě odvahu s tím cokoli dělat a mají tudíž na sebe za to zlost, je mi jich vlastně jen líto," nešetřila rovněž ostrými slovy.

"Odmala jsme vychováváni k tomu, že lékaři jsou nedotknutelná autorita a my si musíme nechat líbit jakékoli zacházení. Velice si vážím jejich práce, vědomostí, nasazení. A rozhodně neházím všechny do jednoho pytle! Jsem neskonale vděčná panu primáři z porodního oddělení za provedenou sekci, porodním asistentkám, sestrám a dalším doktorům za včasné odhalení problému při porodu a jeho řešení," dodala už trochu smířlivěji.