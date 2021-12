Herečka z pohádky Řachanda se rozešla s manželem jen půl roku po svatbě

Denisa Pfauserová o svém rozchodu původně veřejnost informovat nechtěla, nakonec jí to ale nedalo a vše vysvětlila. "Tenhle post jsem dlouho odkládala a všichni asi tušíte proč. Být to jen na mně, veřejně nikdy nic podobného sdílet nebudu, jelikož je to pouze moje osobní věc. Nicméně vaše množící se dotazy na pana Medvídka (přezdívka manžela, pozn. red.) se už nedají snést a i já musím zaplatit daň za veřejný život a přestat před tím zavírat oči."

Na sociálních sítích to působilo, že měla herečka se svým manželem hezký vztah, tvořili naoko spokojený pár. Také proto je tato zpráva pro hereččiny příznivce překvapením. "Honzík byl součástí mého Instagramu a vás bavila videa, kde mi dělal snídaně, blbli jsme a smáli se spolu. I já to měla ráda. Moc. A vždycky to byla pravda. Nicméně jsme měli život i mimo Instagram," uvedla Pfauserová.

Přestože se herečka o tuto citlivou zprávu s fanoušky podělila, doufá, že nebude následovat záplava otázek na toto téma. "Poprosím vás, abyste mě ušetřili dotazů, proč a jak k tomu došlo, jakkoli je to takto brzy po naší svatbě peprná a pikantní zpráva," sdílela své pocity filmová princezna z pohádky Řachanda.

I přesto, že je to pro herečku bolestivé, snaží se být i nadále pozitivní a nechává všemu volný průběh. "Vždycky, když jsem psala něco od srdce, nevěděla jsem, jak to zakončit. Tak to možná zakončovat nebudu a nechám to tak nějak otevřené. Tak, jak to i v životě obecně chodí. I když se jedna kapitola uzavře, život jde dál," svěřila se.

Jan Pfauser herečku požádal o ruku před rokem v létě a letos v červnu se vzali.