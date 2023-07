Denisa Nesvačilová má režisérské ambice. "Hodně by se tam brečelo," tvrdí

Denisa Nesvačilová za poslední měsíce čelila zvýšené pozornosti médií, zejména kvůli milostnému trojúhelníku, ve kterém se octla s Petrem Kolečkem a Anetou Vignerovou. Festival v Karlových Varech byl místem, kde se eventuálně mohli potkat, této možnosti se ovšem radši vyhnuli. Nesvačilová se intenzivně věnovala pracovním povinnostem a našla si i čas na relax.

"Vy se na to všichni ptáte, jako by to byla nějaká brutální senzace," odpověděla mírně podrážděně na dotaz Blesku, jestli na sebe s Kolečkem narazili. "Já vůbec nějaké setkání nebo nesetkání s někým neřeším. Já jsem tady se svými přáteli, se svojí partou, a je to festival, potkává se tady strašně moc lidí, a strašně moc lidí tady taky chodí a vůbec se nepotkáte."

Pobyt ve Varech si užívá, i když do lázeňského města ji přivedly přednostně pracovní povinnosti, focení i diskuse o nadačních projektech, pro které se snaží získat finance. V neposlední řadě se snažila odpočívat, trávila čas s přáteli i s maminkou.

Dokonce se, i když opatrně, vyjádřila k vlastním režisérským ambicím. "Mám je pořád, ale to je asi nesplnitelný sen," povzdechla si. "Rozhodně pro to nebudu nic zásadního dělat, ale snít můžu!" Podotkla, že netouží ani tak natočit film, spíše by se zaměřila na divadelní režii nebo dabing. "Chtěla bych udělat něco o lásce a bylo by to dramatický a trochu historický. Hodně by se tam brečelo!" dodala se smíchem.