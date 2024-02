"Děláme to hodiny," říká o sexu s mladším manželem Heidi Klumová

Životem topmodelky německého původu Heidi Klumové prošla celá řada mužů. Nakonec je ale šťastná po boku výrazně mladšího hudebníka Toma Kaulitze. "Podívejte se na mou minulost. Nemám vyhraněný typ. Byla jsem s plešatým, dlouhovlasým, opravdu starým, hubeným. A jejich osobnosti byly také velmi odlišné," říká s tím, že je důležité, aby se se svým partnerem cítila v pohodě.

Důležité pro ni také je, jak jim to klape v posteli, protože sama sebe označila za velmi náruživou. Ráda také používá nejrůznější hračky pro dospělé. "Proč ne? Navíc když to děláte několik hodin, může se odehrát spousta věcí," říká Klumová. "Myslím, že pro ženy je to jednodušší než pro muže, protože záleží, jestli má muž dost velkou výdrž. Muži obvykle nevydrží dlouho. Je potřeba hodně krve napumpovat do určitého místa, takže to asi někteří nezvládají," dodala s tím, že její partner naštěstí takový problém nemá a jejímu tempu stačí. "Měla jsem v životě mnoho různých klobás, ale skončila jsem u německé. Německé klobásy, co na to říct?"

Z její sexuální otevřenosti ale nejsou už tak nadšené její děti. Dnes devatenáctiletá dcera zavzpomínala na okamžik, kdy našla matčin vibrátor. A také se děsí toho, že její matka doma s oblibou chodí bez podprsenky. "Udělám doma oslavu nebo pozvu kamarády a svého přítele a ona se u bazénu opaluje nahoře bez," popsala Leni. Takovému nařčení se ale modelka brání. "Vždycky přijdou a říkají: 'Víš, že přijdou kamarádi. Nandej si vršek, mami.' A já na to: 'Copak jsem někdy neměla vršek, když přišli tvoji kamarádi?' Samozřejmě že si ho nandám. Ale vždycky se ujišťují," popsala s úsměvem obavy svých dětí. Kromě dcery Leni, jejímž otcem je Flavio Briatore, má se zpěvákem Sealem syny Henryho a Johana a dceru Lou.