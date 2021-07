Decastelo vzala za samé jedničky dceru ke kadeřníkovi. Bernatského čekalo překvapení

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět. Ačkoli to tak naše mladší generace ve většině případů nevnímá, je to tak.



Naštěstí tu máme letní prázdniny, které si po náročném covidovém roce všechny děti zaslouží. Ačkoli to tak možná někdy nevypadá, i slavní a známí lidé dělají stejné věci jako my obyčejní smrtelníci. Třeba to, že vyrazí za vysvědčení na zmrzlinu.