Dceru Richarda Müllera napadly štěnice. Odnesla si je domů z pařížského metra

Městská hromadná doprava je rychlá, levná a relativně pohodlná, ovšem někdy přináší i značné nevýhody. Své o tom teď ví i dcera slovenského zpěváka Richarda Müllera Ema, která už nějakou dobu žije v Paříži i se svým partnerem. Z tamějšího metra si totiž odnesla štěnice.

Nepříjemný hmyz se rozlezl následně po jejich bytě, a dokonce ji poštípal i na obličeji. Fotku opuchlé tváře zveřejnila posléze na svých sociálních sítích. Problém museli řešit okamžitě a jednalo se o mimořádně stresující období.

"Pozdravujeme všechny, i ty nejčistotnější lidi, kteří museli za dva dny zabalit celý byt do stolitrových tašek na smetí, odnést je na sedm dní do ledové místnosti a zaplatit deratizéra. Tašky vybalujeme dosud a v metru si už nikdy nesednu," uvedla v příspěvku na InstaStories, kde ukázala i poštípaný obličej. Ačkoli to vypadalo děsivě, medikace zabrala relativně rychle a Müllerové se vrátila pokožka mezitím do normálu.