David Matásek čelí trestnímu oznámení kvůli atentátu na slovenského premiéra

Herec David Matásek řeší oplétačky s policií. Trestní oznámení na něj podal šéf českého mimoparlamentního uskupení PRO Jindřich Rajchl. Podle jeho názoru totiž známý herec schvaloval nedávný atentát na slovenského premiéra Roberta Fica.

"Pic ho," tak přesně to napsal v květnu Matásek na svůj profil na facebooku, krátce poté, co byl na výjezdním zasedání Fico postřelen. Pod příspěvkem se rozjela tak nenávistná diskuze, že ho herec později smazal. A jen o dva týdny později použil stejná slova znovu, tentokrát na výročí atentátu na Reinharda Heydricha. To popudilo Rajchla natolik, že herce nahlásil na policii, protože podle něj naplnil skutkovou podstatu schvalování trestného činu.

"Od začátku je to patrné. Pokud bude policie konat tak, jak má, tak v žádném případě nemůže být tato obhajoba úspěšná. Je evidentní, co tím pan Matásek myslel. Jednalo by se o účelovou obhajobu, na kterou by policie za dané situace vůbec neměla slyšet," řekl Rajchl serveru PrahaIN.

To však Matáska nechává zcela v klidu. "Mně je ten chlap odporný. Úplně a zevrubně. Nechci s ním nic mít. Jediné, co by mě zajímalo, je ten konstrukt jeho trestního oznámení a jak to zdůvodní. Ale to už si můžu někde přečíst," řekl webu Expres.cz. A dodal, že na policii už byl. Jenže v roli postiženého, protože mu bylo na sociálních sítích vyhrožováno. "Už jsem kvůli tomu na policii byl. Jako postižený, kvůli těm výhrůžkám a podobně. A zhruba vím, co si o tom policisté myslí," uzavřel celou věc s nadhledem.