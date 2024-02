Odchod Davida Kollera z Lucie jeho žena uvítala. Fanynkou kapely nikdy nebyla

Avizovaný konec Davida Kollera v Lucii se blíží. Přesto ho fanoušci kapely ještě budou mít možnost slyšet. "Odjedeme ještě jedno turné. Měli bychom odehrát Hrady.cz, protože jsme si to nějak domluvili, slíbili, tak si to odehrajeme a adieu," řekl Koller v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kde také prozradil, co ho k rozhodnutí o konci vedlo a co má v plánu dál.

"Budu se věnovat klukům, rodině. Člověk nemá čas celej život, na sklonku bych si to chtěl užít," řekl třiašedesátiletý hudebník, který je zároveň otcem čtyř synů. Ten nejstarší, sedmatřicetiletý Adam, už má sám dvě děti. Dále je David otcem devatenáctiletého Benjamina a sedmnáctiletého Nikoly. Nejmladšího, teprve čtyřletého Davida, má se svojí třetí manželkou. Ta rozhodnutí svého muže o konci působení v Lucii uvítala. Možná i proto, že nikdy nebyla jejich fanynkou.

"Znala jsem kapelu Lucie, ale nikdy jsem ji neposlouchala. Spíš jsem znala Kollerband. To jsme se ještě neznali, učila jsem se na advokátní zkoušky a pamatuju si, že týden před nimi, každý večer, když jsem se doučila a když jsem byla v hrozném stavu, jsem si pouštěla Recidivu od Kollerbandu," zavzpomínala Anna Koller. Podle ní je David výborný otec a ze všeho nejraději svému synovi čte pohádky.

Skvělé je podle Kollera také sledovat, jak si malý David hraje se svým stejně starým synovcem Vincentem. "Oni si spolu chodí hrát. Je to zábavné, když jsem s nimi. Mají stejná kola, jsou stejně velcí, pokřikují na sebe… oni neví, že jeden je strejda a druhý synovec. Říkají si jménem," popsal neobvyklou rodinnou konstelaci muzikant. Podle něj oba malí kluci jeví známky hudebního talentu, nutit je k muzice ale nebude.