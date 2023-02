David Gránský dlouho tajil, že s manželkou přišli o miminko

Nejsmutnější kapitolu svého života se rozhodl veřejnosti poodhalit herec a moderátor David Gránský. Přiznal, že s manželkou, majitelkou optiky Nikolou Gránskou přišli v roce 2021 o miminko. "Nikdy jsem to do médií neříkal, vlastně o tomhle strašně smutným období vůbec nemluvíme, což je možná špatně," řekl Gránský pro Blesk.

O vytoužené miminko přišli ve třetím měsíci těhotenství, kdy jim lékař na běžné kontrole oznámil, že děťátku přestalo bít srdíčko. Velmi těžký pro ně byl i fakt, že na lékařský zákrok si hercova těhotná manželka musela počkat dlouhé čtyři dny. "A tehdy už vidíte ručičky, nožičky, prostě všechno, takže to bolí. Navíc si vůbec nedokážu představit, jaké to musí být pro psychiku té ženy. Protože ve chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, Nikču objednali na zákrok až za čtyři dny! Čtyři dny s tím chodíte spát a probouzíte se. To je něco, na čem by se mohlo v jedenadvacátém století zapracovat, protože čtyři dny jsou na tohle fakt strašně moc," kroutil nechápavě hlavou herec.

Naštěstí se jim povedlo znovu brzy otěhotnět. Podle vlastních slov ale nastávající rodiče zažili v začátcích těhotenství víc strachu než radostného očekávání. "Do konce třetího měsíce jsem se na to snažil vůbec neupínat, nepředstavovat si to a nepočítat s tím. Bral jsem to jako takové zkušební období, jestli se to chytí, nebo nechytí, jako semínko, které buď vyklíčí, nebo nevyklíčí," popsal Gránský, který se dnes raduje ze syna Matea.