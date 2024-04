"Datum obřadu je tajné," říká Sidovský, který chystá další svatbu s Vítkem

V pondělí prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona, jež narovnává většinu práv stejnopohlavních párů. Mohou například vlastnit společně majetek, mají nárok po sobě dědit nebo třeba vzájemně adoptovat děti. Novela má platit od roku 2025. S velkým nadšením to přivítali například zpěvák Pavel Vítek a producent Janis Sidovský.

"Děkujeme, že konečně po 37 letech můžeme vlastnit náš dům společně. Termín obřadu je tajný," napsal producent Janis Sidovský ke zprávě o tom, že prezident Pavel dokument podepsal. Se svým partnerem žije už desítky let a na hradě Karlštejn uzavřeli registrované partnerství hned, jak to česká legislativa umožnila. A i tentokrát hodlají nově nabízených možností využít. Změnou však bude to, že oproti prvnímu obřadu, který byl pojat jako velká mediální událost, si to tentokrát hodlají užít v soukromí.

Stejně nadšeně přivítali novou právní úpravu i moderátor Aleš Cibulka a herec Michal Jagelka. "Tak teď už jen svědky, termín a něco na sebe, prstýnky máme už 24 let…" napsal Cibulka ke snímku, na kterém se k sobě s dlouholetým partnerem láskyplně tulí.