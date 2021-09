Rozhodně nehledám muže, který by se o mě postaral, prozradila Dara Rolins

Zpěvačka Dara Rolins je podle toho, co sdílí a vyzrazuje veřejnosti, od rozchodu s rapperem Patrikem Vrbovským alias Rytmusem už přes tři roky sama. Jak to má úspěšná a atraktivní žena, která loni v srpnu překvapila nahými fotkami, s láskou a novým vztahem?

"Ono to má u mě několik stupňů. Láska se postupně rozvíjí. Ale jednu věc umím velmi rychle. Odhadnout, jestli mi ten člověk sedne, jestli mi je sympatický a jestli si ho chci vpustit do života. Ať už na chvilku, nebo na delší dobu. Na to mám empatii jasnou. Nemusím dlouze přemýšlet nad tím, jestli ten či onen, nebo i žena, když to teda překlopím do nějakého pracovního vztahu, tak jestli si je chci přiblížit k tělu. To dovedu," řekla v rozhovoru pro iDnes. Za svůj největší úspěch, štěstí, radost a lásku považuje svou třináctiletou dceru Lauru, kterou má se zpěvákem Matějem Homolou z hudební skupiny Wohnout.

Spolu tvořili pár od roku 2005, v březnu 2008 se jim narodila dcera Laura. Dva roky na to se poměrně dramaticky rozešli, když Homola paralelně udržoval ještě další vztah a Rolins se to dozvěděla od novinářů.

Trvalo další rok, než se zpěvačka dala dohromady se slovenským hudebníkem Patrikem Vrbovským. Vztah jim vydržel sedm let. K rozchodu v roce 2018 Dara na svých sociálních sítích napsala: „Když někoho přestaneš milovat, souvisí s tím i fakt, že už s ním nechceš dítě." Vrbovský se v květnu 2019 oženil s moderátorkou Jasminou Alagičovou a dva měsíce na to se jim narodil syn Sanel.

S novým partnerem musí být sranda

"Rozhodně bych nehledala muže, od kterého potřebuju, aby mě zaopatřil, postaral se. Spíše někoho, s kým bude sranda, kdo mi bude krýt záda a kdo mě obejme a tak nějak dá pocítit, že je na mě pyšný. Určitě bych ale nesnesla, aby mě omezoval v mé svobodě a v tom, co dělám, protože showbyznys, cestování, hudba, jeviště, lidi, to všechno ke mně patří neodmyslitelně," dodala zpěvačka v rozhovoru pro iDnes.