Dara Rolins na svého ex nezanevřela. Její současný partner vezl bývalého do nemocnice

Matěj Homola, zpěvák kapely Wohnout a bývalý partner Dary Rolins, se kterým má dceru Lauru, skončil během dobrodružné dovolené v Albánii v tamní nemocnici. Ošklivě totiž dopadla jeho nehoda na motorce, když se mu pod kola přimotal pes. Z albánské nemocnice jej ovšem propustili ještě v ten samý den bez ošetření, a tak se na operaci zlomené klíční kosti musel vrátit do Česka.

Dara Rolins byla po celou dobu s ním i s jeho přítelkyní Andreou v živém kontaktu. "Matěj je hrdina a někdy úplně zbytečně. Já jsem si psala s jeho přítelkyní Andreou, a jak už to tak bývá, my ženy se o muže bojíme víc než oni sami," konstatovala.

Proto ihned mohla nabídnout otci svého dítěte pomocnou ruku. A když nemohla ona, nabídl se její současný partner, bývalý fotbalista Pavel Nedvěd. Ten byl shodou okolností přítomný u jejího telefonátu s Andreou. "Ptala se mě, jestli nemám čas a jestli bych nemohla Matěje vyzvednout na letišti. Jinak pojede do nemocnice taxíkem. Já zrovna jela na vystoupení, ale Pavel seděl vedle mě a hned se nabídl, že ho tam hodí."

Svojí troškou chce do mlýna přispět i dcera Laura, která už teď pozměnila své původní prázdninové plány tak, aby mohla otce opečovávat. "Už se na tatínka těší, zítra se přesouvá na Vyžlovku. Bude tak trochu v roli zdravotní sestřičky, takže si prázdniny užijí trošku jinak, než bylo v plánu," uvedla Rolins s tím, že Homola už teď určitě přemýšlí, jak odehrát plánované koncerty.

"Myslím, že už teď přemýšlí, jakým způsobem umístí kytaru na jevišti do nějakého úchytu, aby nemusel zraněnou ruku používat. Když to nepůjde, bude prostě jen zpívat," uzavřela to zpěvačka.