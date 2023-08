Koupili byste si je? Jak by čeští herci i politici vypadali coby Barbie a Ken

Dovedete si představit politika Ivana Bartoše jako Kena? A co jeho kolegu Petra Fialu nebo Andreje Babiše? A jak by to slušelo Markétě Pekarové Adamové nebo Danuši Nerudové, kdyby se z nich staly Barbie? Pokud vás vaše imaginace až takhle daleko nepustí, koukněte se do naší galerie, kde všechny jmenované, ale i řadu dalších slavných Čechů v netradičních stylizacích najdete.

Mimochodem, každý rok firma Mattel vyrobí zhruba deset neprodejných panenek Barbie s vizáží významných ženských osobností. Je to součást iniciativy Dream Gap, která má dívkám na celém světě ukázat, že se mohou stát, kýmkoliv chtějí. Pocty mít svou panenku Barbie se z Češek dostalo Ester Ledecké po jejím dvojnásobném vítězství na olympiádě v Pchjongčchangu.