Daniela Peštová zavzpomínala na nejtěžší období svého života: "Usínala jsem s pláčem"

Česká topmodelka Daniela Peštová už více než dvacet let tvoří spokojený pár se slovenským zpěvákem Pavolem Haberou. V 90. letech byla ale tři roky provdaná za italského podnikatele Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Toho už od jeho pěti let vychovával právě Habera. Buti ještě předtím, než Peštová poznala svou osudovou lásku, utekl s jejími penězi do Itálie a navíc udržoval mimomanželský románek.

Na nejnáročnější období svého života zavzpomínala teď už 53letá modelka přes své sociální sítě u fotky z rodinného archivu. "Vdávala jsem se, když mi bylo 23, a za dva roky se mi narodil můj první syn. Nikdy by mě nenapadlo, že moje manželství nevydrží a že zůstanu s dítětem sama. Byly to ty nejtěžší chvíle, kdy jsem usínala s pláčem a přes den nahodila hrdinský úsměv," vzpomínala.

Kromě dnes už dospělého Yannicka mají Peštová a Habera ještě dvě děti, dceru Ellu Joy Annu a Paula Henryho. Navzdory těžkým chvílím neztrácela modelka optimismus a víru v lepší budoucnost. Za to prý vděčí podpoře ze svého okolí.

"V duchu 'co tě nezabije, to tě posílí' jsem přežila. I díky rodině a pár přátelům. A naše pouto se synem je o to silnější," pochvaluje si teď. Svým sledujícím proto vzkazuje: "Jestli si i někdo z vás prochází něčím podobným, nezoufejte a nebojte se říct si svým blízkým o pomoc. Není to známka slabosti, naopak. A neztrácejte víru, věřte, bude líp."