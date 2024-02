Daniela Drtinová o svém celibátu: Je to to nejlepší, co jsem pro sebe mohla udělat

Moderátorka Daniela Drtinová se stala hostkou podcastu Real Talk, který moderuje Lili Mikhnevich. Kromě otázek na Danielinu novinářskou práci došlo i na intimní téma hledání duchovní cesty. Na té, mimochodem, sehrála v Danielině případě velkou roli i herečka Libuše Šafránková - na základě jejího působení se Daniela například nechala pokřtít.

Daniela Drtinová promluvila i o tom, že se před lety rozhodla žít v celibátu: "Celibát je úžasná věc. Když se k němu člověk dobrovolně rozhodne, hodně vás usebere, utříbí myšlenky, prohloubí duchovní cestu. Já osobně jsem se dobrovolně nastavila na celibát před pár lety - a bylo to to nejlepší, co jsem pro sebe mohla udělat."

Drtinová zároveň zmínila, že ji nedávno pobavila modelka 90. let Linda Evagelista, když řekla, že po padesátce už "zavřela krám". "Řekla, že už nechce s žádným mužem vstupovat do postele, že jí tam funí a já nevím co. To mě pobavilo, je to takové světské vyjádření vnitřního rozhodnutí, že se i žena může pro tuhle cestu rozhodnout. A pokud je tak nastavená, tak to může být velmi šťastné a plodné období jejího života. Takže i já jsem zavřela krám."

Na otázku, jestli je otevřená tomu oddat se bohu zcela a třeba vstoupit mezi jeptišky, Daniela odpověděla: "Jednu dobu mi to myslí hrálo, ale věděla jsem, že už se to nestane. V mém životě ani v žádném jiném - protože na inkarnaci nevěřím," uzavřela téma moderátorka.