Daniel Hůlka prozradil, co mu ulevilo od depresí

Zpěvák Daniel Hůlka získal asi největší popularitu v devadesátých letech díky muzikálu Dracula. Bohužel právě v té době začaly jeho závažné zdravotní problémy, se kterými se potýkal ještě nedávno. "Díky úspěchu, který měl Dracula, se mi otevřelo obrovské pole seberealizace ve zpěvu i herectví. Bral jsem tehdy všechnu práci, co přišla. Byl to strašlivý nápor na nervy. Nemohl jsem normálně spát a měl jsem rozházený biorytmus. Všechny tyto problémy se postupně nasčítaly," prozradil Hůlka v rozhovoru pro magazín Povídej a zároveň popsal, že byl nucen si naordinovat od práce dlouhou pauzu.

Jenže ani dvouleté období, kdy nepracoval, jeho stavu nepomohlo a po návratu do divadla nemoc udeřila v plné síle. "Řízl jsme sebou na zem a klepal se. Zvenčí to vypadalo jako epileptický záchvat. Absolvoval jsem desítky vyšetření. Nikdo ale dlouhou dobu nevěděl, co se mnou je," popisuje zpěvák s tím, že mu byla sdělena spousta špatných diagnóz.

Nakonec mu psycholog diagnostikoval poruchu neurovegetativního systému. "Jmenuje se to těžká exogenní deprese, je to odrůda panické ataky," svěřil se Hůlka, který je podle vlastních slov v poslední době bez potíží.

Zlom v jeho životě nastal před třemi lety, kdy se mu narodila dcera Rozárka. V současnosti se zpěvák více věnuje i svému fyzickému zdraví a žije aktivním způsobem života, díky kterému zhubl patnáct kilo. I to podle lékařů přispívá k tomu, že se cítí dobře.