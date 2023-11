"Dala bych život za to, aby se moje dítě uzdravilo," říká zdrcená Dagmar Patrasová

Je to jen pár týdnů, co zpěvačka Anna Slováčková, dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka, veřejnosti oznámila, že opět bojuje se zákeřnou rakovinou. A zatímco poprvé jí byla diagnostikována rakovina prsu, tentokrát se nádor objevil v plicích. Otec Felix, který byl také u toho, když lékaři zhoubnou nemoc u jeho dcery objevili, se veřejně vyjádřil už několikrát, ale zpěvaččina matka se dosud prohlášením vyhýbala. "Ten pocit, který prožívám, se nedá popsat slovy. Nemůžete ani říct, co se ve vás odehrává," prolomila teď mlčení pro Blesk.

"Anička už si tu nemoc prožívá podruhé. A podruhé udeřila velmi špatně," řekla Patrasová zoufale. "Anička je hrozně moc statečná a snaží se prostě žít tak, jak žít se dá… A já bych dala svůj život za to, aby se moje dítě uzdravilo! Je strašné, když vám umírá dítě…" dodala se slzami v očích zpěvačka.

Vyzvala také své příznivce, aby na její dceru mysleli a modlili se za ni. "Chtěla bych poprosit všechny, aby na Aničku mysleli. Aby ji podporovali v myšlenkách a srdcích," dodala. Se svou dcerou je v modlitbách denně i Slováček. "Modlíme se za Aničku každý den, nejen v kostele," řekl s tím, že věří, že jeho dcera i tentokrát nad nemocí zvítězí.