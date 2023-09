"Dal mi sebevědomí," říká o novém partnerovi Veronika Žilková

Přestože má herečka Veronika Žilková za sebou tři nevydařená manželství, na opačné pohlaví rozhodně nezanevřela. "Já mám ráda muže a vlastně je mi jedno, jakého jsou věku. Mám ráda mužské jako plemeno. Muži jsou odvážní a přemýšlejí jinak než my ženy. Mám tři syny a měla jsem tři manžely, takže mám srovnání… A muži mě baví," říká Žilková, která poté, co ji opustil diplomat Martin Stropnický, dlouho sama nezůstala.

I když Josefa Holomáče stále oficiálně nenazývá partnerem, být po jeho boku jí svědčí. Začala být podle vlastních slov daleko odvážnější. Na první pohled je zřejmá změna, kterou prošla její garderoba. Naposledy se ukázala v šatech, které jí její přítel koupil na vyhlášení ankety Muž roku. Třpytivý model (na snímku) pro ni našel Holomáč v Turecku, kde ji doprovázel na natáčení.

"Měli jsme jeden den volna a Pepa, že mi něco koupí. Já jsem pořád chodila v tom, v čem chodím, což je dost hrozné. Nemám vkus a pořád jsem hledala takové to moje obvyklé oblečení, což je praktické a s kytičkami. A on mi řekl: ‘Prosím tě, dovol mi, abych ti něco mohl vybrat.’ A přinesl mi toto," pochlubila se herečka s tím, že sama by na takový model neměla sebevědomí.

"A jsem vlastně ráda, že tento outfit je asi to, co jsem já doopravdy, protože prostě jsem tak trošku výtržnice. Vím, že už třeba na to nemám věk, ale jsem moc ráda. Přijely mi krabice z Izraele, a když jsem si vybavila, do čeho jsem se oblékala, tak jsem to všechno odnesla do kontejneru. Chodila jsem v kostýmcích, v padesáti jsem chodila oblečená na sedmdesát. A tak jsem si řekla, že mám ještě čas, a všechno jsem to vyhodila," uvedla rázně s tím, že minulost nechala za sebou.