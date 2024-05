"Bílé víno jí stačí k životu," říká o Dagmar Patrasové Felix Slováček

Nadměrná konzumace alkoholu je podle saxofonisty Felixe Slováčka velkým a dlouholetým problémem jeho ženy, zpěvačky Dagmar Patrasové. A skleničky se nevzdala ani v okamžiku, kdy ji víc než kdy dřív potřebuje její dcera Anna Slováčková, která už podruhé bojuje s rakovinou.

"Dáda je znovu ve svém světě a musím vše v rodině řešit sám, se synem. Bez něj bych to teď nedal," řekl před pár dny Slováček, který se své dceři snaží být co největší oporou. "Samozřejmě že mě to štve, ale s tím se prostě nedá nic dělat, když nechce! Ta naše holka potřebuje nějakou oporu a tohle fakt není dobrá podpora, když máma nefunguje. Zvládáme to, ale bylo by to jednodušší, kdyby byla rodina kompaktní," dodal zklamaně hudebník.

Ten se už před časem nechal slyšet, že se bojí, že jeho žena na svou závislost doplatí životem. A situace se ani přes jeho veškerou snahu nelepší. "Je mi to líto, ale Dáda žije ve svém světě, který mi nic neříká. Bojím se, že to nedopadne dobře. Nedá na nikoho," poznamenal na adresu své ženy, která dokonce pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu. "Jediná její radost je Vietnamec na ulici, který tam má bílé víno, to jí stačí k životu," doplnil pro Topky.sk.

"Dáda se nechce léčit. Když je člověk nemocnej, tak jde k doktorovi. Ona má tuto nemoc a s tím k doktorovi nejde a tvrdí, že je zdravá. Tak co mám dělat," zoufá si Slováček, který se i před blížícími se osmdesátinami snaží zaměstnávat častým koncertováním.