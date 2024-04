Dagmar Patrasová prozradila, s kým nachytala Felixe Slováčka přímo v posteli

Vztah zpěvačky Dagmar Patrasové a saxofonisty Felixe Slováčka je víceméně věcí veřejnou. Sám hudebník se netají tím, že měl vždycky slabost pro krásné ženy, a o jejich přízeň rozhodně neměl nikdy v životě nouzi. "Ne vždy to, co dělám, je správné, ale nemůžu si pomoci," přiznává Slováček. A právě to se málem stalo osudným jeho manželství.

V novém dokumentu o Slováčkovi jeho manželka prozradila, že během 41 let trvajícího svazku ji napadlo hned několikrát, jestli by nebylo lepší se rozvést. "Řekla bych, že víckrát, dvakrát ale určitě," říká Patrasová s tím, že ve dvou případech to bylo opravdu vážné. Poprvé to bylo nedlouho po svatbě, kdy svého muže podle vlastních slov přistihla in flagranti s pěveckou kolegyní Jitkou Zelenkovou. "Našla jsem je doma v posteli," tvrdí v dokumentu Patrasová.

Podruhé měl jejich vztah opravdu namále v době, kdy Slováček udržoval několik let poměr s výtvarnicí Lucií Gelemovou, za kterou se dokonce na nějaký čas přestěhoval. I to ale nakonec partneři dokázali ustát. K tomu, jak jejich vztah vypadá, se nedávno vyjádřila i jejich dcera Anna Slováčková.

"Já jsem několikrát i rodičům říkala, jestli se na to nechtějí vykašlat, že by nám bylo pravděpodobně líp, ale oni jsou hrozný držáci a oba dva se milují. I když na sebe strašně nadávají, tak jsou to nejlepší přátelé, kteří bez sebe nedokážou fungovat. Což je strašně zajímavý toxický vztah, který já určitě nechci," netají se mladá zpěvačka tím, že manželství jejich rodičů je pro ni spíše odstrašujícím příkladem.