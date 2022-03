Dagmar Havlová získala další peníze na pomoc ukrajinským ženám

Spojit příjemné s užitečným se povedlo Dagmar Havlové na módní přehlídce její dvorní návrhářky Beaty Rajské. Celý výtěžek z akce nazvané Carpe Diem 22, kde byla představena jarní kolekce, totiž poputuje do rukou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, kterou Havlová vede. Konkrétně se jedná o částku dvě stě padesát tisíc korun.

"Peníze z přehlídky jdou na naši nadaci a my je věnujeme ženám z Ukrajiny," prohlásila Dagmar Havlová, která v minulých dnech podpořila ukrajinské ženy, jež se snaží začlenit do české společnosti, například tím, že vyrazila na manikúru do salonu, který v centru Prahy otevřely právě Ukrajinky.

Havlová, která minulý týden 22. března oslavila svoje devětašedesáté narozeniny, má modely od Beaty Rajské ve velké oblibě a naposledy jeden z nich vynesla například na galavečer předávání filmových cen Český lev. Tam měla sice v plánu dorazit v barvách ukrajinské vlajky jako výraz své podpory, nakonec ale dala přednost připraveným černým šatům od Rajské.