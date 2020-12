K sexy image Aguilery pomohlo i líbání s Madonnou. S dietami jsem skončila, říká

Už jako dítě si přála být zpěvačkou, její talent objevila babička a využila každé příležitosti k vystupování. Ve 14 letech nahrála svou první píseň a čtyři roky nato vydala své první album. Christina Aguilera patří k nejvýraznějším pěveckým osobnostem současnosti.

Christina Aguilera se narodila v roce 1980 ve státě New York. Její matce bylo pouhých dvacet let, když se vdávala, manželství jí ale dlouho nevydrželo, i proto, že Christinin otec byl dominantní a hrubý. To mimo jiné později promítla i Aguilera do své hudební tvorby.

Aguilera údajně odmalička toužila stát se slavnou zpěvačkou, vystupovala tak na různých akcích a zúčastnila se několika talentových soutěží. Její potenciál prý rozpoznala babička, se kterou společně s matkou žila.

Ve věku pouhých 14 let nahrála svou první píseň, a to s japonským zpěvákem Keizem Nakashim. V roce 1998 jí bylo díky nazpívané skladbě od Whitney Houstonové nabídnuto nazpívání skladby pro disneyovku Legenda o Mulan. Za pár dní následoval podpis smlouvy s nahrávacím studiem RCA Records a sláva byla na dosah.

V roce 1999 debutovala albem Christina Aguilera, bylo jí pouhých 18 let. Její skladby opanovaly přední příčky hitparád a vysloužila si také první cenu Grammy za nejlepšího nováčka a za nejlepší ženský pěvecký výkon.

Za svou dosavadní kariéru spolupracovala Christina Aguilera s celou řadou dalších slavných interpretů a producentů, mimo jiné s Missy Elliot, Andreou Bocellim či Nicki Minaj.

Její styl je ovlivněn nejen popem, elektronickou muzikou, R&B a soulem, ale v poslední letech také burleskou. Christina Aguilera byla často porovnávána s Britney Spearsovou s tím, že její vystupování je mnohem zajímavější a výraznější. Svou image navíc stavěla na sexuální přitažlivosti.

Christina Aguilera v pátek oslaví čtyřicátiny a nechala se slyšet, že se začala mít konečně ráda taková, jaká je, a s dietami, kterými se dříve trápila, skončila.

