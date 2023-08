Jackson neodpočívá v pokoji. Případy chlapců, které měl zneužít, budou opět otevřeny

Wade Robson a James Safechuck ve svých obviněních tvrdí, že zaměstnanci Jacksonových firem MJJ Productions jsou spoluviníky, protože zpěvákovi pomáhali zneužívání dětí krýt. Po firmách tak žádají finanční odškodnění.

Jejich původní žaloby byly v roce 2017 kvůli promlčení zamítnuty. V roce 2020 však nový kalifornský zákon prodloužil promlčecí lhůtu pro lidi, kteří byli v době zneužívání dětmi, a umožnil tak oživení obou případů.

V letech 2020 a 2021 soudce v Los Angeles žalobu znovu zamítl a rozhodl, že společnosti, po nichž Robson a Safechuck žádají odškodnění, nemají "žádnou právní způsobilost" zastupovat zesnulého Jacksona. Uplynulý pátek však tříčlenná porota rozhodla, že se případ může posunout k dalšímu soudnímu řízení.

"Rozhodnutím soudu jsme zklamáni. Jsme si nicméně nadále jisti, že Michael je nevinný. Věříme, že pravda nakonec zvítězí a bude očištěn. On sám ostatně řekl, že lži běhají sprinty, zatímco pravda běhá maratony," řekl médiím Jonathan Steinsapir, právní zástupce správců Jacksonova majetku.

Wade Robson, kterému je čtyřicet let, se s popovou hvězdou seznámil koncem 80. let minulého století, kdy jako pětiletý vyhrál soutěž v imitaci Jacksonova tance. Tehdy třicetiletý zpěvák jej pak s celou rodinou začal zvát do svého ranče Neverland. Když bylo Wadeovi sedm let, začal s Jacksonem spát v jeho posteli a zpěvák prý chlapce nutil ke společné masturbaci, později i orálnímu sexu.

Případ Jamese Safechucka (45) je skoro identický - v desíti letech po boku Jacksona účinkoval v televizní reklamě, zpěvák ho následně s rodinou vzal na turné a tam ho údajně opakovaně zneužíval.