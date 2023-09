Cameron Diaz jí vzala roli ve filmu Maska. "To bylo blizoučko," říká Tereza Maxová

"Moje rodina o mně říká, že jsem televizní maniak," směje se topmodelka Tereza Maxová, která přiznává, že ať byla kdekoliv ve světě, nikdy jí doma nechyběla televize s českými programy. Miluje například dokumenty a detektivky. Ráda si ale pustí i pořady staršího data, jako je Televarieté nebo filmy pro pamětníky s Vlastou Burianem. Televizní tvorbu má tak ráda, že by se nebránila nabídce na vlastní pořad. Lákaly by ji rozhovory se zajímavými osobnostmi.

"V Čechách jsou osobnosti, které by si zasloužily větší pozornost. Ať už jsou to umělci, vědci, nebo prostě lidé, kteří za sebou mají zajímavý příběh. Kdybych si mohla do pořadu zvát takové hosty, pak by to možná za úvahu stálo. Ale upřímně řečeno nevím, kde bych na něco takového vzala v současnosti čas a jestli by si ten pořad našel svoje diváky," řekla pro iDnes.

S televizní obrazovkou tak má zatím bližší zkušenost jen díky reklamám, které natáčela. Nechybělo ale moc a mohla se objevit i na plátnech kin. Pochlubila se totiž, že pouze o vlásek jí unikly role ve filmech, jako byla Maska s Jimem Carreym nebo v jedné z Bondovek. "Zúčastnila jsem se castingu do filmu o Jamesi Bondovi, a dokonce jsem se dostala do nejužšího výběru na roli ve snímku Maska s Jimem Carreym. Zbývaly už jsme jen tři adeptky: Cameron Diaz, která nakonec roli získala, jedna dánská modelka a já. Tam už to bylo opravdu blizoučko," řekla s tím, že nakonec nelituje, že nic z toho nevyšlo.