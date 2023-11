"Chůvu nepotřebuju," říká k péči o dceru Rozárku Jaromír Soukup

Podnikatel Jaromír Soukup má s bývalou partnerkou, influencerkou Agátou Hanychovou, šestiměsíční dceru Rozárku. A protože se dvojice nerozešla zrovna v dobrém, musel rozsah styku otce s dítětem určit soud. Ten rozhodl, že Soukup své nejmladší dítě uvidí třikrát týdně a jednou za dva týdny na víkend. Do budoucna chce podnikatel podle vlastních slov usilovat o střídavou péči.

V rozhovoru, který poskytl svému vlastnímu magazínu, se rozvyprávěl o tom, jak péči o miminko zvládá. "Chůvu nemám a ani jsem nad ní neuvažoval. Časem možná ano, ale teď si vážím každé vteřiny, kdy můžu být s dcerou, a proto chůvu nechci," tvrdí Soukup, který veřejně prohlašoval, že je ochotný výrazně omezit své pracovní závazky, aby mohl být s dcerou.

To podporuje i tím, že možná letos vynechá i tradiční vánoční pobyt na horách. "To se přiznám, že taky ještě nevím, jestli pojedu, protože se vše bude odvíjet od toho, jak budu mít možnost být s Rozárkou. Uvidíme. Když to nepůjde, samozřejmě na žádné hory nepojedu. Pro mě je nejdůležitější moje dcera," říká trojnásobný otec.

Vztahy s maminkou Rozárky jsou však na bodu mrazu. Jak se povedlo zachytit fotoreportérům webu eXtra.cz, při předávání Rozárky z jeho strany došlo na velmi vulgární gesta, kdy na Hanychovou ukazoval vztyčený prostředníček. Možná i jako reakci na jeho chování Hanychová odtajnila, že přestože bývá Soukup označován jako milionář, na svou dceru platí alimenty ve výši pouhých čtyř tisíc korun.