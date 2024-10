"Chtěli mě dát do ústavu," vzpomíná Sagvan Tofi. Na konzervatoři opakovaně propadl

Vychovávat Sagvana Tofiho nebylo pro jeho maminku rozhodně snadné. Už jako dítě byl velmi temperamentní, což se ovšem nesetkalo s pochopením v tehdejším československém školství. "Chtěli mě dát do ústavu, když jsem měl v první třídě dvojku z chování. Učitelka si na mě trošku zasedla. Poslali mě k psychologovi. Dávali mi různý skládačky a tak. Nakonec psycholožka řekla, že jsem normální, mám jenom víc temperamentu, tak jsem se mohl jít během hodiny projít," zavzpomínal na základní školu Tofi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Jeho maminka se však neposedného kluka vždycky zastala. "Máma mě celý život zachraňovala. Když jsem měl dvojku nebo trojku z chování, dala mě na jinou školu, abych začal s čistým štítem," prozradil zpěvák, který nakonec vystřídal neuvěřitelných sedm základních škol.

A ani po ukončení základní školy se moc nezklidnil. Na střední několikrát propadl. "Konzervatoř jsem dělal osm let. Tam to bylo dobrý, to mě bavilo. To byla taková uvolněná škola a bylo tam dost exotů, co by to na gymplu nedali. Začal jsem s Michalem Suchánkem a první, kdo propadl, byl on. Pak Anna K. a já pak k nim. Postupně jsem se dostal až k Bočanový a Langmajerovi," popsal s úsměvem svoji cestu.

Dnes se Tofi živí hlavně jako producent muzikálů, kam obsazuje i svého velkého parťáka, herce Lukáše Vaculíka. S ním začal svou kariéru ve filmech Vítr v kapce nebo Kamarád do deště. Na Vaculíka prozradil, že ačkoliv účinkuje v muzikálech, ve smlouvách má klauzuli, že nebude zpívat.