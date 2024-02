"Dětem se do hraní nemotáme. Do první kapky krve," říká herec Tomáš Měcháček

"Chtěl jsem mít osm dětí, ale to jsem se přecenil. Na to fakt nemám. Jak to vy ženské dáváte? Já jsem s dětmi teď týden doma a chodím spát s nimi… Děti jsou skvělý, ale jsou furt. Mám airpody a zapínám si to ticho," popsal Tomáš Měcháček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Měcháček dále vylíčil, že v domě, kdy bydlí, jsou nad sebou tři byty, z nichž v každém jsou dvě děti. "Dveře na chodbu se nezavírají, takže někdy máš doma šest dětí, někdy nikoho. Proto jsem začal dělat program Sobodopo pro mámy, což je program na podzim a zimu, kdy tátové mají v sobotu dopoledne děti, aby mámy mohly na prosecco nebo na kafe. Takže mámy dají děti otcům a ti přijdou ke mně a kravíme. Základní pravidlo je, že se dětem do hraní nemotáme. Do první kapky krve," vysvětlil Měcháček. Sebekriticky také přiznal, že sám byl zlobivé dítě: "Tenkrát ADHD nebylo, takže se říkalo, že jsem z divokých vajec."

Když se pak pustil do srovnání výchovy svého nejstaršího syna Nikity, kterého měl v pětadvaceti, a výchovy čtyřletého Mikuláše a tříleté Matildy, přiznal: "Ten dvacetiletý to odnesl asi hodně. Měl jsem ho v pětadvaceti, úplně jsem nepřemýšlel o rodičovství, že nemáš házet dětmi ve vzteku." U mladších potomků už ví, že se musí držet. "Jsem startovací jako čertík a tihle malí hajzlíci vědí, kde ti zmáčknout čudlík. Ten nejstarší to fakt uměl. Ale je to skvělej kluk, tak si myslím, že jsem to zas tak nepokazil," dodal herec.