"Nebaví mě žít," říká Christina Applegateová bojující s roztroušenou sklerózou

Už několik let se herečka Christina Applegateová, kterou diváci znají především jako puberťačku Kelly ze seriálu Ženatý se závazky, potýká s nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou. Nemoc u ní postupuje poměrně rychle a stejně rychle herečka ztrácí vůli k životu.

"Nebaví mě žít. Pohltila mě temnota jako nikdy za posledních dvacet let," šokovala posluchače v nedávném podcastu kamarádky Jamie-Lynn Siglerové, kde byla hostem. Kromě zdravotních omezení ji trápí i vzhled, který se kvůli nemoci změnil. Herečka od začátku odhalení diagnózy přibrala skoro dvacet kilogramů. "Nerada se vidím. Říkám si: ‘Kdo je ta osoba s dvaceti bradami?!’" posteskla si Applegateová. A podle jejích slov se to nikdy nezlepší. "Nikdy není dobrý den, máš jen pos*ané dny. Bez pomoci nesejdeš schody, máš problém se sama osprchovat, cítíš se osamělá. Fakt mě to nebaví…" dodala herečka, která se už před časem svěřila s tím, že musí nosit pleny.

Ne kvůli tomu, že by snad neudržela moč, ale že prostě nestihne dojít na toaletu včas, v okamžiku, kdy potřebuje. "Takže čurám… do kalhot. Nestihnu přijít na záchod včas. Nosím plenky," prohlásila smutně.

Další věcí, která ji podle jejích kamarádek trápí, je ztráta chuti na sex. "Nemluví o tom, ale v hlavě přemýšlí, jestli by manželovi nebylo lépe bez ní," řekly její přítelkyně před časem tisku.