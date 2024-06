"Chlapi, takhle ne," říká Hana Mašlíková o způsobech, jak ji muži zkouší sbalit

Od té doby, co bývalá modelka Hana Mašlíková oznámila rozchod a rozvod s MMA bojovníkem Andrém Reindersem, s nabídkami od cizích mužů se roztrhl pytel. "Chlapi píšou, kontaktují mě různými formami a různou originalitou. Je neskutečné, co dokážou vymyslet," prozradila Mašlíková pro Super.cz.

Ona však zatím rozhodně nemá v úmyslu vrhnout se do dalšího vztahu. "Myslím si, že bych si měla dát oraz. Užívat si ve volném čase Andreáska a dávat čas i sama sobě, protože je to nesmírně důležité," řekla bývalá modelka, která by se ráda více věnovala obchodu s realitami. Přednedávnem s tím začala a práce ji prý velmi baví. Ani to však nápadníky neodradí.

"Někteří jsou fakt vynalézaví, ale pak to něčím zabijou. Zrovna mě kontaktoval nějaký pán, zdál se i vesměs sympatický. Ale hned v dalším mailu mi začal psát, co všechno má. Nevím, jestli vypadám jako zlatokopka, možná to tak vzal, a začal psát, jak má obrovský barák a pozemek. Tak tohle není cesta," říká se smíchem a dodává, že na druhou stranu rozhodně ale nebude platit ničí exekuce.