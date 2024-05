"Randím s mladšími, protože muži v mém věku jsou vyděšení nebo mrtví," říká Cher

Zpěvačka Cher, která už za pár dní oslaví své osmasedmdesáté narozeniny, se ani ve svém věku nehodlá vzdát partnerského života. Mnohé ale pobuřuje, že věkový rozdíl s jejím současným partnerem, hudebním producentem Alexanderem "AE" Edwardsem, je neuvěřitelných 39 let. Na to má Cher jasné vysvětlení. Podle ní nemůže randit se svými vrstevníky, protože ti jsou buď "vyděšení, nebo odpočívají v hrobě". Cher to řekla v epizodě The Jennifer Hudson Show.

Legendární popová diva také prozradila, že mladší muži se jí na rozdíl od svých starších kolegů méně nechávají zastrašit a častěji ji oslovují. "A chodím s mladými muži proto, že muži v mém věku nebo starší - no, teď už jsou všichni mrtví -, ale dřív se ke mně prostě vždycky báli přiblížit," pokračovala. "A mladší muži byli jediní, kteří to dělali," má jasno zpěvačka.

Na přetřes se dostalo také to, že Cher kdysi odmítla samotného Elvise Presleyho. "Bylo to proto, že jsem prostě byla nervózní a znala jsem lidi kolem něj. A nebylo to tím, že by to byli špatní lidé, jen jsem byla trochu nervózní z jeho pověsti. Když nepracuji, jsem opravdu plachá a v blízkosti mužů se tak trochu stydím," překvapila moderátorku svou otevřeností.