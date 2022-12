"Chci už mít svátky za sebou," říká Štefan Margita, zdrcený vdovec po Haně Zagorové

Domácnost pěvce Štefana Margity a zpěvačky Hany Zagorové vždy v prosinci zářila a manželé si užívali bohatou vánoční výzdobu, ke které patřilo hned několik vánočních stromečků. Poté, co před třemi měsíci Zagorová zemřela, stalo se z těšení na Vánoce pro Margitu spíš utrpení.

"Bude to smutné. Slíbil jsem Hance, že tu nic nezměním. Není důvod. Alespoň je Hanka tím pádem stále tady. Udělal jsem jen malou vánoční výzdobu, což by asi ocenila. Ale venkovní, co jsme mívali, letos nedělám, není pro koho," povzdychl si Margita v pořadu Život ve hvězdách.

"Kdyby tady byla, tak tu bude už cítit vůně rohlíčků, co napekla. Určitě bychom to před Vánocemi všechno snědli a pak by pekla znovu," zasnil se pěvec, který si každý rok vzal na starost výzdobu jejich domova, zatímco Zagorová kralovala v kuchyni. Jak kdysi zpěvačka přiznala, v přístupu ke zdobení stromku se rozcházeli. Zatímco ona byla z domova zvyklá ozdobit stromeček až na Štědrý den, Margita si rád užíval radostné očekávání svátků, a proto jim strom zdobil byt už od začátku prosince.

Veškeré nadšení je teď ale pryč a Margita ví, že sváteční dny pro něj budou jedny z nejbolestnějších. "Už to chci mít za sebou. Budou to jiné Vánoce, nebude bramborový salát stejný, nebude zelňačka stejná, nebudou rohlíčky a nebude ta krásná atmosféra. Ale prostřu u stolu samozřejmě Hance a budeme vzpomínat. Já doufám, že se na nás dívá a že je šťastná," dodal vdovec.