Chci být stará a šedivá, z mládí jsem už unavená, říká slavná herečka

"Nechci, aby lidé očekávali, že musím vypadat mladší, abych byla krásná či žádoucí. To u mužů neděláme! Milujeme starší muže. Milujeme muže, kteří stárnou. Ráda bych, aby to platilo i pro ženy, a už se k tomu blížíme… víte, malými krůčky," říká herečka Andie MacDowellová, která v pátek 21. dubna slaví 65. narozeniny. Jako jedna z mála hrdě přiznává své šedivé vlasy a prohlašuje, že už by nechtěla být mladá.

Podívejte se do naší galerie na momenty z jejího života.