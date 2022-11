"Chci, abychom byli rodina," říká o adopci herec Daniel Krejčík

Herec Daniel Krejčík v minulých týdnech vydal svou první knihu Nadělení, ve které popisuje nejen svůj život s politikem Matějem Stropnickým, ale také jejich zatím neúspěšnou cestu k založení vlastní rodiny.

"Nevyšla nám adopce. Byli jsme v procesu, ale bohužel to nedopadlo. Byl to mnohem těžší úkol, než jsme čekali - porazit nesmyslné zákony. Jak lidskoprávní, tak adopční. Emma nebyla holčička vhodná k adopci, protože její maminka ji sice pravidelně dává do ústavů, ale právně jí nikdy nebyla odebrána," popsal Krejčík Blesku to, jak se pokoušeli osvojit si holčičku z dětského domova, která pár sama kontaktovala s tím, že by u nich chtěla žít.

Krejčík podle vlastních slov dobře ví, že pokud by si o adopci zažádal sám, šanci na svěření dítěte by měl. To on ale odmítá a rád by oficiálně založil rodinu spolu s partnerem. "Prvně bych chtěl, abychom mohli být rodina v očích zákona. To je pro mě důležitý. Ale proč bych měl úřadu lhát? Můžete si zažádat sám, ale proč bych to dělal, když všichni vědí, že žijeme v páru, a chci, abychom s mým klukem byli rodiče oba a abychom společně vytvořili rodinu. A to zatím nejde," řekl herec narovinu. Přiznal také, že po dítěti touží více on než Stropnický. "Já bych moc chtěl dítě a myslím, že můj muž mi to dluží. On by taky chtěl a myslím, že by byl skvělý táta."

Krejčík také vysvětluje, proč se rozhodli se Stropnickým neuzavřít registrované partnerství, což je zatím jediná možnost oficiálního soužití stejnopohlavních páru v Česku. "Registrovaní nejsme, kdyby bylo manželství pro všechny, tak si myslím, že bychom už byli svoji. Registrují se auta, a ne lidi. Ale ona ta registrace zase tolik neřeší. Můžete za sebe přebírat poštu a řeknou vám v nemocnici, co mu je, ale nemusíte mít obřad. Když už nejsem princezna, chci být aspoň nevěsta, tak si počkám," dodal se smíchem.