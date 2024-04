Charlotte Štiková bere drogy a přespává na hlavním nádraží. Rodiče jsou zoufalí

Tomu, že se Charlotte Štikovou není něco v pořádku, nasvědčovala už loňská kauza, kdy Charlotte nedodala svým sledujícím zboží, které si u ní koupili. Už tehdy přerušila kontakt se svojí rodinou. "Doufám, že se Charlotte vzpamatuje a svoje záležitostí srovná," dodal tehdy zklamaně její otec Michal.

Happy end se ale zatím nekoná. Oba Charlottini rodiče nyní uvedli, že se z jejich dcery stala uživatelka drog. Svůj čas tráví ve společnosti zbloudilých existencí z hlavního nádraží v Praze: "Plno lidí zklamala. Dluží spoustě lidem peníze. Ti špatní lidé ji dovedli k narkotikům," popsala Monika Binias ve svém podcastu a dodala: "Můj kolega mi napsal, že viděl Charlotte přespávat na nádraží mezi feťáky. Doslova jsem ji sebrala s tou dekou a vzala ji nazpátek. Snažila jsem se jí sehnat práci, ale nechtěla."

Pomocnou ruku nabídl i Charlottin otec Michal, ani on nebyl úspěšný. "Delší dobu jsem Charlotte neviděl. Já i Ornella jsme jí nabízeli práci, mohla se začlenit do týmu, ale neměla zájem. Sám si nedokážu vysvětlit, co se jí honí hlavou, jsem z toho velmi smutný, protože bych jí rád nějak pomohl, vždy to bude moje dcera," uvedl Michal Štika pro Zivotvcesku.cz.