Ztropila scénu v bance. Tak započala úspěšná herecká kariéra Charlize Theronové

Charlize Theronová se narodila v roce 1975 do rodiny stavebních inženýrů v jihoafrickém městě Benoni. Dětství zde prožila na farmě a podílela se na péči o domácí zvířata.

V roce 1994 odletěla na radu matky do Los Angeles, kde žila od kapesného ke kapesnému a snažila se najít uplatnění. K dráze herečky jí nakonec pomohla scéna, kterou ztropila v bance poté, co jí odmítli vyplatit šek. Tehdy si jí všiml hledač talentů John Crosby a uvedl ji do světa Hollywoodu.

V neděli 7. srpna oslaví Charlize Theronová 47. narozeniny, podívejte se na zajímavosti z jejího života.