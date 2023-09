"Chaos a bordel," říkají slavní Slováci na tamní politiku. Koho budou volit?

Situace kolem voleb na Slovensku je napjatá, což samozřejmě vnímají i slovenské celebrity, které už dlouhá léta žijí v Česku anebo u nás často pracují. "Rvačky v autě a na půdě poslanecké sněmovny… No, já jsem zastánce klidné cesty, a když jsou horké hlavy, nikdy se pravdy nedoberete a potom je poraženým každý. Myslím, že by se lidé a politici zvláště měli naučit být distingovanější a na nějaké úrovni jít příkladem. Proboha, vždyť co jsou tyhle projevy za kulturu… Asi už nevěděli, jak víc dát najevo svou pravdu, a byli v úzkých, ale pěstmi? To je ubohé," komentovala pro Expres.cz vyostřenou atmosféru ve své vlasti například modelka Andrea Verešová.

