Céline Dionová je nevyléčitelně nemocná. Její choroba ji mění v sochu

Zpěvačka Céline Dionová šokovala své fanoušky, když v emotivním videu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu, oznámila, že jí lékaři diagnostikovali tzv. stiff person syndrome (SPS). Jde o vzácné neurologické onemocnění, které způsobuje ztuhnutí svalů, a pacienti se mění na "lidské sochy". Onemocnění se v současné době nedá léčit, lze pouze mírnit jeho příznaky.

"Jak víte, jsem otevřená kniha. Dosud jsem o tom nebyla připravena hovořit, ale teď už jsem," začala své oznámení. "Delší dobu se potýkám se zdravotními problémy a je pro mě těžké jim čelit a mluvit o nich," přiznala se slzami v očích zpěvačka.

"Nedávno mi zjistili onemocnění SPS, které postihuje tak jednoho člověka z milionu. Tento syndrom je pořád předmětem studií, ale už teď je jasné, že způsoboval všechny ty křeče, kterými jsem v poslední době trpěla," popsala Dionová. Přiznala také, že onemocnění už ovlivňuje její každodenní život a je i důvodem, proč musí zrušit své plánované turné. "Bolí mě vám dnes sdělit, že kvůli tomu nebudu schopna odehrát v únoru evropské turné," dodala smutně.

Dionová nezapomněla zmínit, že je v rukou těch nejlepších odborníků a má podporu svých nejbližších. "Každý den pracuji se sportovními lékaři, abych zase nabrala sílu a mohla znovu vystupovat, ale musím říct, že je to náročné," přiznala s tím, že se své kariéry nechce vzdávat. "Vše, co umím, je zpěv. To jsem dělala celý život a to je to, co miluji ze všeho nejvíc. Moc mi chybíte, moc mi chybí vidět vás všechny naživo z pódia."

"Celkem 23 koncertů se nově uskuteční na jaře přespříštího roku. První zastávkou obnoveného turné bude pražská O2 arena, kde kanadská hvězda vystoupí 6. března 2024," oznámila pořádající agentura.