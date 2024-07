Céline Dion uzavřela zahájení olympiády v Paříži. Zapěla song od Édith Piaf

Céline se na "pódium" v podobě Eiffelovy věže vrátila po zhruba po 18 měsících. Na konci roku 2022 totiž oznámila, že musí přerušit svou kariéru a uvedla, že bojuje s autoimunitní neurologickou nemocí - Stiff-Person Syndrome (SPS). Ta vede k poruše chůze, způsobuje ztuhlost svalů, pacienti nejsou schopni kontrolovat pohyby a mění se v lidské "sochy."



Letos v červnu pak zveřejnila dokument o svém boji s nemocí a už jen ukázky z něj vehnaly nejednomu fanouškovi slzy do očí. Céline je v něm totiž velmi otevřená a ukazuje v něm přímo i jednu z atak nemoci. Zároveň v rozhovoru s novinářkou Hodou Kotbovou popisuje, jaké to je s touto nemocí zpívat. "Je to, jako by vás někdo škrtil," svěřila se.



Zároveň v dalších rozhovorech z posledních let zmiňovala i to, že její stav je velmi proměnlivý. Tedy, že jeden den se cítí plná síly na to vrátit se na koncertní pódia, ale už o pár hodin později je takřka bez energie.



V Paříži se ovšem vrátila s grácií a silou přímo nezměrnou.