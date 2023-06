Celeste Buckingham se potýká s náročnou nemocí. Má vliv na váhu i na plodnost

Slovenská zpěvačka a finalistka druhé řady česko-slovenské Superstar Celeste Buckingham už nějaký čas žije na ostrově Madeira. Na Slovensko se vrací jen sporadicky. U své poslední návštěvy se ovšem v rozhovoru pro magazín Plus 7 dní svěřila, že už se šest let snaží vyrovnat s diagnózou syndromu polycystických ovarií.

"Není to čerstvé, ale neměla jsem důvod o tom mluvit. Potřebovala jsem tento fakt přijmout," řekla. "Nejsem jediná na světě, která má tuto nemoc, ale je jen nízké procento žen, které tím trpí." Onemocnění vaječníků, které má vliv na váhu a může eventuálně ohrozit i plodnost, zjistili zpěvačce v jejích dvaadvaceti letech. Do té doby netušila, co taková nemoc obnáší.

"Moje tělo nedostatečně zpracovává kalorie, a proto mi váha velmi kolísá. Jsou ženy, které velmi přiberou, jiné naopak velmi zhubnou. Já jsem ten první případ, ale upřímně říkám, už mi to nevadí," konstatovala zpěvačka s tím, že je nad věcí. "Stále si říkám, že nejdůležitější je být vděčný za tělo, neboť právě ono nás bude nosit celý život."

Bolestněji vnímá skutečnost, že tento syndrom může mít neblahý dopad na její možnosti otěhotnět. "Ženy těsně po třicítce přemýšlejí, zda lehce otěhotní, neboť s přibývajícím věkem to prý je těžší. Ale my s naší diagnózou to máme mnohem těžší. Je mizivá šance, že jednou budeme mít děti," posteskla si osmadvacetiletá zpěvačka. Děti má totiž ráda, proto se snaží smířit s možností, že jí možná nebudou dopřány. "Tento fakt jsem přijala a učím se s ním pracovat."

Tvrdí, že společnost nutí ženy do toho, že se musí stát matkami. Dotěrné dotazy ji nutí přehodnocovat, co vlastně v životě doopravdy chce ona sama. "Pokud se mě někdo začne ptát na děti a poznamená, že mi každou chvíli začnou tikat hodinky, už na to nereaguji. Naopak, spíš se zamýšlím nad tím, jestli děti chci doopravdy mít."