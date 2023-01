"Koušou ruku, která je živí." Celebrity, které se zapletly s náboženskými sektami

Náboženské vyznání je věc hodně soukromá, až intimní, přesto existují organizace, které se neštítí na svých členech profitovat. Obzvlášť velkými úlovky mezi členy jsou ti, kteří jsou nejen bohatí, ale i slavní, a tak na nich sekta může nejen vydělat hezké peníze, ale také přilákat nové členy.

Tom Cruise a scientologie jako pojmy za ta léta v médiích přímo srostly. Smutné ovšem bylo, že se kvůli této kontroverzní organizaci zřekl nejen svých partnerek, ale také dcery. Česká herečka Milena Dvorská do sekty sice nikdy sama nepatřila, přesto jí jedna zničila život, když se do jejího zakladatele zamilovala její dcera Lucie a utekla s ním do ciziny.

