Swintonová i Cumberbatch. Celebrity, které dokazují, že krása není o dokonalosti

Občas to vypadá, že světové hvězdy musí být nepopiratelně krásné a bezchybné, jinak se na herecké dráze daleko nedostanou. Kdyby ovšem všichni naplňovali požadovaný ideál krásy, brzy by po zemi chodily klony, které by se od sebe zásadně nelišily. A tak se i mezi světově proslulými celebritami najde spousta lidí, kteří sice nenaplňují ideál krásy, ale dokázali zaujmout nezvyklými rysy, talentem, charismatem a humorem. A když se tohle všechno pěkně poskládá, vznikne osobnost, která je přitažlivější než krása bez obsahu.

No to, koho máme na mysli, se podívejte do naší galerie.