Čechová ze Snídaně s Novou přiznala rozchod: "Je nám to líto, ale tak to chodí"

Youtuberka, influencerka a moderátorka Snídaně s Novou Nikola Čechová, kterou fanoušci znají i pod přezdívkou Shopaholic Nicol, přiznala rozchod s partnerem. "Ano, rozešli jsme se. Už je to delší dobu, jen jsme to neventilovali ven," řekla Super.cz Čechová, která je po čtyřech letech single.

Drobnou blondýnku po rozpadu vztahu čekají i další změny. Kromě toho, že si znovu zvyká na život svobodné ženy, čeká moderátorku stěhování z bytu, kde spolu dvojice byla dlouhou dobu šťastná. "Zůstala jsem sama v bytě, který jsme měli s Kubou pronajatý. Na konci měsíce se ale budu stěhovat do nového, ten stávající je pro mě moc veliký," pověděla Nikola.

"Nerozešli jsme se v hádce a nadávkách, ale v klidu jako lidi, co se mají rádi, respektují se, jen to už jednoduše v některých věcech neklape. Je nám to oběma líto, ale tak to v životě prostě chodí," dodala hvězda sociálních sítí.