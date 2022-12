Do rozkroku ponožku. Cate Blanchettová v roli Boba Dylana využila jednoduchý trik

Cate Blanchettová přiznala, že si kvůli roli Boba Dylana ve filmu Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (2007) strkala do kalhot ponožku. Snímek režiséra Todda Haynese je netradičním životopisem zpěváka a skladatele Boba Dylana. Blanchettová byla jedním ze šesti herců, kteří ve filmu ztvárnili jednu z etap Dylanova života, konkrétně období od roku 1965 do roku 1966.

"Hrála jsem ho v době, kdy se dal na elektrickou dráhu, kdy ukazoval publiku prsteníček a říkal: Nejsem folkový zpěvák," řekla herečka moderátorce Lauren Laverne v pořadu Desert Island Discs na stanici BBC Radio 4.

Na otázku, jaké to bylo hrát mužskou postavu, Blanchettová připomněla klíčovou radu, kterou dostala od kamarádky - maskérky: ať si dá do kalhot ponožku! Díky tomuhle triku dokázala důvěryhodně napodobit mužskou chůzi. "Udělala jsem to. A bylo po problému. Moc mi to pomohlo se s tou rolí popasovat," smála se Blanchettová.

Za ztvárnění Boba Dylana herečka nakonec získala Zlatý Globus a byla nominovaná na Oscara. Vedle ní si Dylana ve stejném snímku zahrál například Christian Bale, Richard Gere nebo Heath Ledger.