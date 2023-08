Carol z Kroku za krokem znovu zápasí s rakovinou. Nemoc porazila už několikrát

Suzanne Somersovou proslavila zejména role optimistické maminky Carol ze sitcomu Krok za krokem. Ve svých 76 letech zůstává aktivní, na sociálních sítích intenzivně komunikuje se svými fanoušky a dělá i živé přenosy. Když jednou vynechala, zaskočilo je to - důvodem bylo, jak oznámil její manžel, producent Alan Hamel, že se jí vrátila rakovina.

Pro herečku není tato nemoc ničím novým. Už během mládí překonala rakovinu kůže, ve svých padesáti letech bojovala s rakovinou prsu, a dokonce si nechala udělat hysterektomii, chirurgické odstranění dělohy, aby se vyhnula dalším komplikacím.

Právě početné zdravotní potíže vedly k tomu, že se stala aktivní zastánkyní zdravého životního stylu. Dává si pozor na stravování, které musí být podle ní výlučně organické bez chemikálií, zaměřila se na kvalitní spánek a zvýšila příjem bioidentických hormonů. Díky tomu prý rakovinu už několikrát porazila.

"Žiju s rakovinou už od svých dvaceti let. A pokaždé, když se znovu objeví, tak ji zas a znovu porazím," vyjádřila se herečka. "Dělám, co můžu, aby nade mnou tato záludná nemoc neměla kontrolu."

Přiznává ovšem, že se nejedná o záležitost, kterou lze brát na lehkou váhu. "Jako každému jinému pacientovi s rakovinou, když se k vám dostane to obávané ‚je to zpátky‘, tak se vám udělá díra v žaludku," popsala svoje pocity. Naději však neztrácí. "Pak si nasadím svou válečnou výzbroj a jdu zpátky do války. Je to pro mě známé bojiště a jsem hodně tvrdá."