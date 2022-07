Na letišti ji požádali, aby otevřela kufr. Tehdy Diazové došlo, že možná pašuje drogy

"Žila jsem v Paříži jeden celý rok a za tu dobu jsem nepracovala jediný den. Myslím si, že jedinou práci, kterou jsem získala, bylo pašování drog do Maroka. Přísahám bohu!" uvedla v podcastové sérii Second Life herečka Cameron Diazová o době před tím, než se stala úspěšnou hollywoodskou hvězdou.

V rozhovoru vyprávěla o tom, jak se jako mladá žena přestěhovala do Paříže, kde se chtěla věnovat kariéře modelky. Zatímco ve Spojených státech si vydělávala peníze pózováním pro obchodní katalogy, ve francouzské metropoli se jí nedařilo.

Zavzpomínala, jak ji na začátku 90. let v rámci modelingové zakázky v Paříži svěřili uzamčený kufr a řekli jí, že v něm má oblečení na focení. Když ji na letišti v Maroku požádali, aby jej otevřela, začala nad celou situací přemýšlet. "Co je do háje v tom kufru? Jsem blonďatá modrooká dívka v Maroku, jsou 90. léta, mám na sobě roztrhané džíny, boty na platformě a rozpuštěné vlasy. Vypadám přece jako… je to opravdu nebezpečné," popisuje dnes 49letá Diazová, co se jí tehdy honilo hlavou.

Ochrance vysvětlila, že to není její kufr a že neví, komu patří. Brzy po tomto incidentu byla tehdy jednadvacetiletá herečka obsazena do své první filmové role ve snímku Maska.

Mohlo by vás zajímat: Jim Carrey dostal za Masku mizerně zaplaceno a kráska Cameron zastavila natáčení (27. 1. 2021)