Bývalý moderátor Top Gear Jeremy Clarkson musel na operaci srdce. Byl blízko smrti

Zdravotní potíže zastihly moderátora Jeremyho Clarksona na nedávné dovolené. Podle vlastních slov pociťoval svíravou bolest na hrudi a bolesti levé ruky. Také byl i po krátkém plavání extrémně unavený, měl problém vyjít schody a při chůzi se mu podlamovaly nohy. Clarkson měl strach z infarktu, a tak ihned po návratu zamířil do nemocnice.

Lékaři po vyšetřeních zjistili, že se sice nejedná o infarkt, ale o život ohrožující stav, kdy měl moderátor ucpanou jednu z tepen. Podle nich ho od smrti dělilo pravděpodobně jen několik dní a operace byla naprosto nevyhnutelná. "Jedna z tepen, které zásobují mé srdce krví, byla zcela ucpaná. A další k tomu také už směřovaly," napsal Clarkson ve sloupku pro The Sunday Times jen několik dní po prodělané operaci.

Nyní je už moderátor v domácím ošetřování a jeho pověstný humor mu nechybí. "Nebylo to nijak zvlášť bolestivé. Jen takový hodně zvláštní pocit. Sakra, bylo to o fous. Jsem velmi vděčný všem, kteří mi poslali povzbuzující a milé zprávy. Jsem v pořádku. Jen nesmím následující čtyři roky dělat žádnou manuální práci, a to ani vyklízet doma myčku na nádobí. Alespoň si myslím, že to doktor říkal," vtipkoval Clarkson ve svém textu.